Pnrr: Butti, progetto e finanziamenti per Polo strategico nazionale non sono in pericolo

- “Dalle informazioni acquisite questa mattina il progetto e i finanziamenti per il Polo strategico nazionale non sono in pericolo”. Lo ha detto Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, alle Commissioni riunite Trasporti e Affari costituzionali della Camera, durante l’audizione sull’attuazione della transizione digitale nell’ambito del Pnrr. “Rimane la questione relativa al risarcimento del danno che non è poco”, ha aggiunto Alessio Butti, ricordando che questo contenzioso “era nato sotto l’egida del precedente governo”. (Rin)