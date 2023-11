Ucraina: Stoltenberg, Kiev è andata avanti, Mosca è arretrata, ma non dobbiamo sottovalutarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è andata avanti, la Russia è arretrata, "ma non dobbiamo sottovalutare Mosca". A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles. "L'Ucraina ha riconquistato il 50 per cento del territorio che la Russia aveva occupato. Nel Mar Nero gli ucraini hanno respinto la flotta russa e hanno stabilito rotte per l'esportazione di grano, rafforzando la sicurezza alimentare globale. Soprattutto, l'Ucraina ha prevalso come nazione democratica sovrana e indipendente. Si tratta di un risultato importante e di una grande vittoria. L'Ucraina è andata avanti. La Russia è arretrata", ha dichiarato. "Dal punto di vista politico, la Russia sta perdendo influenza all'estero, non solo in Ucraina, ma anche nel Caucaso e in Asia centrale e sta diventando molto più dipendente dalla Cina. Anno dopo anno, Mosca sta ipotecando il suo futuro a Pechino", ha spiegato Stoltenberg. (segue) (Beb)