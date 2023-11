Ucraina: Stoltenberg, Kiev è andata avanti, Mosca è arretrata, ma non dobbiamo sottovalutarla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Militarmente la Russia ha perso una parte sostanziale delle sue forze convenzionali, centinaia di aerei, migliaia di carri armati e più di 300 mila vittime. Anche dal punto di vista economico la Russia è sotto pressione. I proventi del petrolio e del gas sono in calo. Le attività bancarie russe sono sottoposte a sanzioni e più di mille aziende straniere hanno interrotto o ridotto le loro operazioni nel Paese. Inoltre, 1,3 milioni di persone hanno lasciato la Russia lo scorso anno", ha proseguito il segretario generale Nato. "Tutto ciò sottolinea l'errore strategico di Putin nell'invadere l'Ucraina. Allo stesso tempo, non dobbiamo sottovalutare la Russia. L'economia russa è sul piede di guerra. Putin ha un'alta tolleranza per le perdite e gli obiettivi russi in Ucraina non sono cambiati. La Russia ha accumulato una grande scorta di missili in vista dell'inverno e vediamo nuovi tentativi di colpire la rete elettrica e le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, cercando di lasciare l'Ucraina al buio e al freddo", ha concluso. (Beb)