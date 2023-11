© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una scuola a Kadzidla, in Polonia, si è verificata un aggressione all'arma bianca. Un uomo non identificato ha attaccato altre persone, ferendone almeno due, secondo l'emittente "Rmf". L'aggressore sarebbe attualmente in fuga e sono in corso attività di ricerca per rintracciarlo.(Vap)