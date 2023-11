Ucraina: Stoltenberg, Russia sempre più dipendente da Corea del Nord e Iran per fornitura armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è sempre più dipendente da Corea del Nord e Iran per la fornitura di armi. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles. "Ciò che stiamo vedendo, e che dimostra anche la debolezza della Russia, è una crescente dipendenza da Paesi come la Corea del Nord e l'Iran per la consegna di armi. La Corea del Nord ha fornito supporto militare alla Russia, comprese le munizioni, e la Russia e la Corea del Nord stanno collaborando più strettamente", ha dichiarato Stoltenberg. (Beb)