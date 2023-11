trasporti: Rixi, firmate convenzioni per 11 mln su completamento rete interporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attuazione di un piano di investimenti per i trasporti e la logistica favorisce il rilancio, la competitività e la transizione energetica. Al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'aula del Parlamentino, sono state firmate le convenzioni con 12 interporti di rilevanza nazionale per l'assegnazione dei fondi – destinati a un finanziamento di oltre 11 milioni di euro – necessari per il completamento della rete interportuale". Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi. "Si tratta di opere finalizzate allo sviluppo dell'intermodalità su realtà strategiche e interconnesse agli snodi stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali. A breve sarà pubblicato l'avviso per ulteriori 8 milioni di euro, previsti dal Pnrr, a favore della digitalizzazione della catena logistica con riferimento agli interporti", conclude.(Rin)