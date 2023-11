Ucraina: Stoltenberg, Russia ha accumulato riserva missili per l'inverno, vuole colpire infrastrutture energetiche Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta accumulando una grande scorta di missili per colpire le infrastrutture energetiche ucraine. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles. "Non dobbiamo sottovalutare la Russia. L'economia russa è sul piede di guerra. Putin ha un'alta tolleranza per le perdite e gli obiettivi russi in Ucraina non sono cambiati", ha detto. "La Russia ha accumulato una grande scorta di missili in vista dell'inverno e vediamo nuovi tentativi di colpire la rete elettrica e le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, cercando di lasciare l'Ucraina al buio e al freddo", ha concluso. (Beb)