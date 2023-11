Imprese: Cia, subito un Piano nazionale per l'agricoltura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cia chiede in ultimo di consolidare la crescita dell’export Made in Italy agroalimentare e assicurare reciprocità delle regole commerciali lato import. Cia torna sull'urgenza di agevolare la crescita delle esportazioni sui mercati "storici" e di intercettare nuova domanda su quelli emergenti. Un percorso possibile attraverso: aiuti, anche fiscali, per l'aggregazione produttiva e organizzativa che agevoli le esportazioni; strumenti innovativi per formazione e tutoraggio sull'export agricolo; processi di razionalizzazione del sistema fieristico e progetti di incoming per attrarre flussi turistici. Altrettanto centrale, la tutela delle produzioni agricole nazionali dall'import selvaggio che richiede non solo misure per controlli più efficaci e orientati al rispetto della reciprocità delle regole commerciali, ma anche l'introduzione di un "Sistema unico digitale di tracciabilità" per assicurare un monitoraggio costante delle importazioni agricole. Serve un'applicazione tempestiva e un utilizzo flessibile delle barriere commerciali Ue, in particolare le clausole di salvaguardia, per proteggere le produzioni europee da importazioni rischiose, soprattutto dal punto di vista fitosanitario. (Com)