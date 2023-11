Expo 2030: Rocca, su rilancio Tor Vergata disponibili ma piedi per terra rispetto a risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rilancio dell'area di Tor Vergata a Roma, che avrebbe dovuto ospitare Expo in caso di vittoria, "tutto ciò che riguarda lo sviluppo dei territori regionali mi interessa. Quello era un bel progetto, quindi non è che adesso lo è di meno, visto che non ci siamo aggiudicati Expo. Il problema è rimanere coi piedi per terra rispetto alle risorse possibili. Sarei ben contento se con governo e Comune di Roma si potesse lavorare insieme sullo sviluppo di quell'area che va rigenerata completamente". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interpellato a margine del Consiglio regionale sul ruolo che intende giocare la Regione, di concerto con il Comune di Roma e il governo, dopo che ieri Unindustria ha rivolto un appello affinché il progetto inerente alla riqualificazione dell'area delle Vele a Tor Vergata, a sud di Roma, venga comunque realizzato. "Il Municipio VI ha necessità di importanti interventi di valorizzazione. È una zona molto sfidante sotto il profilo sociale. Si tratta di mettersi a tavolino, analizzare la fattibilità e i progetti. La mia disponibilità è totale", ha concluso Rocca. (Rer)