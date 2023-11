Estonia: Ocse, crescita Pil allo 0,6 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un calo del Pil pari al 2,6 per cento nel 2023, l’economia dell’Estonia dovrebbe tornare al segno positivo nel 2024, con una crescita dello 0,6 per cento, e toccare il 2,5 per cento nel 2025. Questo quanto emerge dalle ultime previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (Ocse), contenute nelle Prospettive economiche globali pubblicate oggi. L’inflazione è intanto calata, ma potrebbe registrare un nuovo incremento a causa dell’aumento delle tasse, secondo l'Ocse. (Sts)