Speciale energia: Bonafoni (Pd), su mercato tutelato governo in confusione, ascolti esigenze famiglie

- "È un governo in confusione quello che prima decide la fine del mercato tutelato dell'energia a partire da gennaio e , con il ministro Salvini, ammette di fatto l'errore. La mano destra, evidentemente, non sa quello che fa la mano sinistra". Lo afferma in una nota la coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico, Marta Bonafoni. "Ad ogni modo, è evidente che il governo abbia ricevuto forte e chiaro il messaggio mandato dal Partito democratico. Ora è importante che rivedano la decisione presa, proroghino il mercato tutelato per evitare la tassa Meloni sulle bollette per 5 milioni di famiglie", conclude. (Com)