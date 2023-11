Speciale energia: Terna e Steg celebrano firma finanziamento Ue per Elmed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta a Bruxelles, in occasione della quarta edizione dei Pci Energy Days, la cerimonia dedicata alla firma del Grant Agreement per il progetto di interconnessione elettrica Elmed, il ponte energetico invisibile che collegherà l'Europa e il Nord Africa e sarà realizzato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione italiana, e Steg, la società tunisina dell'elettricità e del gas. Kadri Simson, Commissaria europea per l'Energia, Giuseppina Di Foggia, Amministratore delegato e direttore generale di Terna, e Faycel Tarifa, presidente e direttore generale di Steg, hanno celebrato - riferisce una nota - la firma dell'accordo, ratificato ad agosto, che ha dato il via al finanziamento di 307 milioni di euro stanziato dalla Commissione e destinato al collegamento sottomarino tra Italia e Tunisia. I fondi del programma di finanziamento Ue "Connecting Europe Facility", destinato allo sviluppo di progetti chiave per il potenziamento delle infrastrutture energetiche comunitarie, sono stati assegnati per la prima volta nella storia a un progetto tra uno Stato Membro e uno Stato Terzo. "Elmed, il collegamento elettrico che unirà Italia e Tunisia, è eccezionale sotto molti aspetti. È la prima infrastruttura elettrica nell'ambito del fondo Connecting Europe Facility a ricevere finanziamenti per progetti sviluppati da uno Stato membro e da un Paese terzo. Voglio congratularmi con le parti coinvolte per aver dimostrato una fattiva collaborazione e auguro al progetto il miglior successo", ha dichiarato Kadri Simson. "L'appuntamento conferma il ruolo sempre più centrale di Terna nel contributo alla realizzazione di una rete elettrica europea sicura, affidabile e resiliente. Continueremo anche in futuro a collaborare con le istituzioni comunitarie, mettendo a disposizione sia le nostre competenze uniche e distintive sia soluzioni innovative e digitalizzate", ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, che ha aggiunto: "Elmed è una infrastruttura strategica per l'Italia e per l'Europa, uno dei principali interventi del Piano di Sviluppo di Terna, e contribuirà all'incremento e all'integrazione delle energie rinnovabili nei due continenti, consentendo al Paese e all'Ue di aumentare il livello d'indipendenza energetica". (Com)