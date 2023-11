Speciale energia: Bonelli (Avs), autorizza attacco ad aree di alto valore ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Energia del governo "sblocca definitivamente le trivellazione alle 9 miglia marine, e questo consente di autorizzare nuove concessioni rimuovendo il divieto di trivellare il Golfo di Napoli, il Golfo di Salerno, le isole Egadi e il Golfo di Venezia. Un attacco ad aree di alto valore ambientale e storico. Sempre nel decreto Energia si dà il via libera, con le nuove procedure di semplificazione, alla realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione a Porto Empedocle e Gioia Tauro. Questo è il biglietto da visita con cui il governo si presenta alla conferenza sul clima di Dubai: solo petrolio e gas per ipotecare il futuro dell'Italia". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, (Com)