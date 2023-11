Speciale energia: il settore degli impianti fotovoltaici tedesco punta sui componenti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore degli impianti fotovoltaici tedesco punta sui componenti di fabbricazione europea al fine di contrastare la concorrenza della Cina in queste tecnologie. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, sulla base di una dichiarazione d'intenti che le principali aziende del comparto hanno inviato al ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck. Nel documento, i firmatari si impegnano a includere nella loro offerta “componenti solari di produzione europea”. L'obiettivo è contribuire a rafforzare i produttori nazionali. A tal fine, “l’intera catena del valore deve lavorare insieme”. Tuttavia, le aziende non nascondono che si tratterà solo di “una parte” dei componenti, perché intendono essere in grado di “continuare ad espandere l’energia solare rapidamente e su vasta scala”. Dal prossimo anno, le imprese offriranno impianti fotovoltaici che contengano almeno moduli e invertitori di produzione europea. Dal 2025, i pannelli solari monteranno almeno tre componenti realizzati in Europa; Nel 2026, tale limite dovrebbe salire a quattro. I moduli e gli invertitori dovrebbero essere “assolutamente made in Europe”. (Geb)