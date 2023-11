Speciale energia: Borghi (Lega) a Schlein, fine mercato tutelato negoziato da Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo incredibile che il Pd giochi a fare l'anima bella sulla fine del mercato tutelato per l'energia. Si tratta di un punto del Pnrr votato anche dal Partito democratico e negoziato dal sottosegretario democrarico Vincenzo Amendola, allora con la delega agli Affari Ue", afferma in una nota il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. "Auspichiamo che il governo riesca ad ottenere, alla fine delle interlocuzioni con una Commissione Ue in scadenza, la doverosa proroga attesa da milioni di famiglie, in modo da chiudere l'ennesima eredità a firma Pd", conclude. (Com)