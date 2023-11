Ue: Giansanti (Confagricoltura) su emissioni industriali, “accordo migliorativo grazie a lavoro con europarlamentari”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, commenta la conclusione del trilogo tra le istituzioni Ue riguardante la proposta di revisione della direttiva Ue in materia di emissioni inquinanti parlando di “un accordo migliorativo rispetto alle proposte iniziali della Commissione che, se accolte, avrebbero compromesso le prospettive dell'intera zootecnia italiana”. "E' stata accolta la richiesta avanzata dalla Confederazione di non estendere in via immediata ai bovini l'applicazione della nuova normativa. Se ne riparlerà nel 2026”, ha sottolineato Giansanti, rimarcando che “l’intesa finale raggiunta è insoddisfacente per gli allevamenti di suini ed avicoli". "Il lavoro che abbiamo svolto in stretto contatto con i ministri che hanno trattato il dossier in seno al Consiglio Ue e con gli europarlamentari italiani – ha proseguito – ha consentito quasi di raddoppiare le soglie proposte originariamente dalla Commissione. Ma per gli allevatori di suini ed avicoli si prospettano nuovi e pesanti oneri che sono assolutamente ingiustificati. Gli allevamenti non sono in alcun modo equiparabili alle industrie più inquinanti". "La zootecnia italiana – ha detto ancora – è in prima fila nel continuo miglioramento della sostenibilità ambientale. I dati dell'Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, certificano i risultati già ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas ad effetto serra". “Va segnalato – ha concluso il presidente di Confagricoltura – l'impegno ad affrontare, non oltre il 2026, la questione del varo di una clausola di reciprocità sulle importazioni dai Paesi terzi, per assicurare che i prodotti destinati al mercato europeo siano conformi alle regole dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente". (Com)