Roma: Baglio-Tempesta-Trombetti (Pd), Rocca e Meloni non taglino fondi per il diritto alla casa

- La decisione del governo Meloni di non rifinanziare il Fondo per il sostegno agli affitti è un duro colpo a tanti romani e a tanti nuclei familiari in difficoltà. Oggi insieme al Pd Roma, al segretario Enzo Foschi e ai Giovani Democratici, abbiamo manifestato con un flash mob davanti alla Regione Lazio per protestare contro una scelta sbagliata che rischia di aggravare l'emergenza abitativa, per dire no ai tagli sul diritto alla casa e per chiedere con forza al presidente Francesco Rocca e alla premier Giorgia Meloni di non voltarsi dall'altra parte. Così in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio, la presidente della commissione capitolina Bilancio e presidente del Pd Roma Giulia Tempesta e il presidente della commissione Politiche abitative Yuri Trombetti. (segue) (Com)