Roma: Baglio-Tempesta-Trombetti (Pd), Rocca e Meloni non taglino fondi per il diritto alla casa (2)

- "È inaccettabile che in un momento in cui i costi degli affitti salgono vertiginosamente e si abbattono sulle famiglie, in cui il governo fa orecchie da mercante alle richieste di proroga per il mercato tutelato dell'energia, in cui la povertà è in aumento, come dimostra l'ultimo rapporto della Caritas di Roma, non si prevedano misure di sostegno straordinarie, ma anzi si cancellino del tutto i fondi per il diritto alla casa. Con una mozione dell'Assemblea capitolina abbiamo chiesto alla Regione Lazio il trasferimento di risorse adeguate per sostenere il bonus affitti anche per tutto il 2024. Roma sta facendo la sua parte e già nel prossimo bilancio di previsione provvederemo a inserire fondi destinati ad aiutare le famiglie romane in difficoltà e per affermare il diritto alla casa per tutti", concludono. (Com)