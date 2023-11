© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 170 sì, 108 no e 20 astenuti, alla mozione della maggioranza concernente iniziative in materia di aggiudicazione e gestione degli appalti, con particolare riguardo alla tutela delle retribuzioni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il governo aveva espresso parere favorevole al testo.(Rin)