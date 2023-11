Francia: sede emittente locale "France 3 Auvergne-Rhone-Alpes" evacuata in diretta per allarme bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i giornalisti dell'emittente televisiva locale "France 3 Auvergne-Rhone-Alpes" sono usciti dagli uffici mentre erano in corso le trasmissioni a causa di un allarme bomba. Lo riferisce il quotidiano "Le Progres", spiegando che l'evacuazione è avvenuta dopo la ricezione di una email. Prima dell'evacuazione è stato spiegato ai telespettatori il motivo della sospensione delle trasmissioni, che in quel momento stavano coprendo in diretta i funerali dell'ex ministro dell'Interno Gerard Collomb. (Frp)