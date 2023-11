Energia: Furfaro (Pd), mancata proroga mercato tutelato schiaffo a famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancata proroga del mercato di maggior tutela rappresenta uno schiaffo alle famiglie, è una nuova tassa sulle spalle di cinque milioni di persone solo ed esclusivamente per fare un favore alle grandi lobby dell'energia. Questo governo conosce un solo metodo per trovare risorse: accanirsi sempre e solo contro i più deboli. Dovevano essere il governo dei patrioti dalla parte delle italiane e degli italiani e invece mostrano quotidianamente il loro vero volto, sono i guardiani dei grandi interessi economici. È inaccettabile e per questo stiamo chiedendo con forza al governo di fermare queste aste e di prorogare il mercato tutelato. Non possono essere le famiglie a pagare la 'tassa Meloni' sulle bollette di luce e gas, lo dicono pure più esponenti della maggioranza che stanno manifestando dubbi. Il governo inverta immediatamente la rotta su questa scelta insensata e pericolosa. Perché l'unica cosa di cui erano "pronti", al momento, è a tassare le famiglie". Lo afferma, in una nota, Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito democratico.(Com)