Italia-Cile: accordo tra Istat e Banca centrale su diffusione dati e metadati

- L’Istat e la Banca centrale del Cile hanno firmato un Memorandum of understanding per una Cooperazione di durata triennale nell’area del data engineering, data warehousing e della diffusione. L’intesa – si legge in una nota – nasce dalla richiesta inviata dalla Banca centrale del Cile al Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (Dirm) allo scopo di acquisire conoscenze nell’uso del Toolkit e, più in generale, delle tecniche di data engineering e modellazione dei dati utilizzando lo standard Sdmx. L’Istat è leader riconosciuto a livello europeo e internazionale nell’uso dello standard Sdmx per lo scambio e la diffusione di dati. Il Toolkit Sdmx open source sviluppato dall’Istat è utilizzato per la modernizzazione dei sistemi di diffusione dati dell’Istituto (IstatData, CoeWeb, Censimenti Permanenti Popolazione e abitazioni, ecc.), per il progetto “Hub” nell’ambito del Sistema statistico nazionale (portale Open Data per la condivisione, l’integrazione e la diffusione di macrodati dei soggetti Sistan o di altri enti produttori di statistiche) e in progetti di cooperazione internazionale. Il Toolkit ha suscitato l’interesse di Organizzazioni statistiche nazionali e internazionali. Attraverso il Memorandum l’Istituto nazionale di statistica si impegna a condividere know-how, software ed esperienze nei settori della diffusione e dello scambio dei dati e metadati. La Banca centrale del Cile ha avviato la costruzione di un sistema di diffusione avvalendosi dello standard Sdmx e un progetto pilota che, grazie al Toolkit dell’Istat, sta ottenendo risultati molto soddisfacenti. (segue) (Com)