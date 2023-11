Italia-Cile: accordo tra Istat e Banca centrale su diffusione dati e metadati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività previste dal Memorandum, svolte in remoto e senza oneri da entrambi le parti – prosegue la nota –, prevedono sessioni di formazione a distanza sulla diffusione e scambio di dati e metadati; supporto nell’installazione e nell’aggiornamento del Toolkit Sdmx; suggerimenti e linee guida sul data engineering e sulla modellazione dei dati. “Le attività previste nel Memorandum, oltre ad aumentare il prestigio dell’Istat a livello internazionale nei processi di modernizzazione delle infrastrutture a supporto della diffusione e dello scambio dei dati, permetteranno di godere di benefici nel medio periodo”, ha spiegato Massimo Fedeli, capo del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica dell’Istat. “I risultati di questa collaborazione internazionale – ha aggiunto – costituiranno una best practice che potrà stimolare altre istituzioni nell’adottare il Toolkit e costituire di fatto una community, favorendo il processo di ‘modernizzazione continua’ necessaria a supportare nuove e ulteriori richieste di dati statistici di qualità anche a fronte delle riduzioni dei budget disponibili”. (Com)