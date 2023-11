Trasporti: Mit, un miliardo alle Regioni a statuto ordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un miliardo per il trasporto pubblico locale e ferroviario: è il saldo sull’ammontare del riparto tra le regioni a statuto ordinario acquisito ieri in Conferenza unificata. L’intesa - rende noto il Mit - sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze per la ripartizione definitiva tra le Regioni a statuto ordinario dello stanziamento 2023 del Fondo Nazionale Trasporti è pari a 5.034.130.338,00 di euro. Il Fondo nazionale per gli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario copre circa il 75 per cento del fabbisogno di parte corrente del settore del Tpl e in particolare del valore complessivo dei corrispettivi dei contratti di servizio stipulati dalle aziende che erogano i servizi sui territori delle Regioni.(Rin)