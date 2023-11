Imprese: Austria, il gruppo Signa dichiara insolvenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo immobiliare e commerciale Signa, di proprietà dell'imprenditore austriaco René Benko, ha dichiarato insolvenza e ha comunicato che, nella giornata di oggi, presenterà domanda al Tribunale del commercio di Vienna per avviare una procedura di ristrutturazione in autogestione. Secondo la società, “nonostante i notevoli sforzi compiuti nelle ultime settimane, non è stato possibile garantire a sufficienza la liquidità necessaria per una ristrutturazione extragiudiziale”. Nella giornata del 24 novembre scorso, aveva già dichiarato fallimento Signa Real Estate Management Germany, la filiale per il settore immobiliare di Signa in Germania. A ottobre, era infine risultata insolvente Signa Sports United, una società della divisione commerciale del gruppo di proprietà di Benko. (Geb)