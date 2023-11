Cultura: Sangiuliano su 18app, ancora truffe, riforma bonus scelta giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulle truffe ai danni dello Stato attraverso il bonus '18app' continuiamo a vederne di tutti i colori: le ultime preoccupanti notizie arrivano da Napoli, dove la Guardia di finanza ha scoperto una frode da circa 265 mila euro, sanzionando un edicolante e 530 giovani per l’uso fraudolento del contributo". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Ringrazio gli investigatori per la loro attività e ribadisco quanto sostengo da tempo: i numerosi raggiri venuti alla luce testimoniano le criticità nei meccanismi di assegnazione del contributo e la bontà della scelta del Governo di modificarli a partire dal 2024 all’insegna di una maggiore trasparenza, equità e merito. Da gennaio avremo due nuovi strumenti, la Carta Giovani e la Carta del Merito, per rendere il bonus più mirato ed efficace", ha concluso il ministro.(Rin)