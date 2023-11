India-Ungheria: sottosegretaria Esteri Lekhi in visita a Budapest incontra esponenti governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria agli Esteri e alla Cultura dell’India, Meenakashi Lekhi, in visita ufficiale a Budapest (27-29 novembre), ha incontrato il viceministro degli Esteri dell’Ungheria, Levente Magyar, con cui ha esaminato lo stato delle relazioni bilaterali e parlato di questioni regionali e internazionali di comune interesse, e il ministro della Cultura, Csak Janos, con cui ha avuto uno scambio sulla cooperazione culturale. Lo riferisce Lekhi sul suo profilo X. La sottosegretaria, inoltre, ha visitato il Museo nazionale ungherese, ha partecipato a un evento per i 75 anni di relazioni diplomatiche al Centro culturale Amrita Sher-Gil (Ascc) e ha visitato la fattoria ecologica Krishna Valley (o New Vraja Dhama) a Somogyvamos, fondata nel 1993 dal leader religioso Sivarama Swami e costruita dall’Associazione internazionale per la coscienza di Krishna (Iskcon). Il viaggio di Lekhi proseguirà con una tappa in Bulgaria domani e dopodomani (30 novembre e primo dicembre). A Sofia sono previsti colloqui col vicepresidente, il vicepremier e i ministri degli Esteri e della Cultura bulgari.(Inn)