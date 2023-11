Ocse: Croazia, crescita Pil del 2,6 per cento nel 2024 e del 2,7 per cento nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Croazia crescerà nel 2024 al 2,6 percento e del 2,7 per cento nel 2025. È quanto si legge nelle Prospettive economiche dell'Ocse, secondo cui la variazione, seppur leggera rispetto al 2,5 dell'anno in corso, sarà dovuta all'aumento degli investimenti nel settore pubblico e alla resilienza dei consumi privati che favoriranno la domanda, L'inflazione dovrebbe scendere nel 2024 al 4,2 per cento, prima di scendere ancora al 2,6 per cento nel 2025, un calo notevole rispetto all'8,6 per cento registrato nel 2023. L'esportazione per il 2023 aumenterà dell'1,6 per cento per poi diminuire leggermente all'1,4 nel 2024 e aumentare di nuovo all'1,6 nel 2025. Per quanto riguarda le importazioni, dopo il -3,3 per cento nell'anno in corso, aumenteranno al 2,3 e al 2,7 nel biennio 2024-25. (Seb)