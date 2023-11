Italia-Australia: Giacobbe (Pd), Gruppo amicizia lavorerà per sviluppo comune Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Australia- Nuova Zelanda-Isole Pacifico, è stata ospitata dall'ambasciatrice d'Australia in Italia, Mary Ellen Miller. Il gruppo dei parlamentari italiani, presieduto dal senatore Francesco Giacobbe (Pd), è stato ricevuto presso la residenza romana dell'ambasciatrice per un primo confronto su temi di interesse fra i due Paesi. Presenti - riferisce una nota - oltre venti fra deputati e senatori in rappresentanza di tutto l'arco istituzionale del Parlamento italiano che hanno convenuto sull'importanza strategica che i rapporti con l'Australia possono avere per l'Italia in una zona di sempre maggior interesse geopolitico. "Italia e Australia possono collaborare sempre più fattivamente su molti temi perché abbiamo molte affinità che potrebbero aiutare lo sviluppo comune dei due Paesi a tutti i livelli, culturale, sociale, economico, politico. E soprattutto perché in Australia possiamo contare su una comunità di nostri connazionali composta da oltre un milione di persone", ha detto nel suo intervento il senatore del Pd Giacobbe che ha ricordato il ruolo determinante che la diplomazia parlamentare può giocare per lo sviluppo di strategie comuni. Il presidente del Gruppo di amicizia, ha anche auspicato che già nei prossimi mesi il rapporto fra i due Paesi si possa tradurre in visite istituzionali reciproche di alto profilo. "La foltissima delegazione di parlamentari che ha partecipato all'evento - ha concluso Giacobbe - testimonia la vicinanza fra Italia e Australia e l'interesse reciproco per un futuro comune che ci veda sempre più uniti e protagonisti. Il Gruppo interparlamentare di amicizia continuerà a lavorare in questo senso".(Com)