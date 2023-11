Danimarca: stime Ocse, crescita Pil dell'1,2 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una crescita dell'1,3 per cento quest'anno, il prodotto interno lordo della Danimarca dovrebbe attestarsi all’1,2 per cento nel 2024 e successivamente all’1,5 per cento nel 2025. Questo quanto emerge dalle ultime previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (Ocse), contenute nelle Prospettive economiche globali pubblicate oggi. Dopo una forte impennata registrata dalla metà del 2022, si prevede che la crescita del settore farmaceutico si modererà e le esportazioni perderanno slancio nonostante il miglioramento della domanda estera. (Sts)