Sanità: da domani al via congresso nazionale Società italiana della riproduzione

- Nelle giornate del 30 novembre e primo dicembre 2023 si terrà a Roma, presso la sede dell'Università Medica Internazionale UniCamillus, in Via di Sant'Alessandro 26, il congresso nazionale della Società italiana della riproduzione (S.I.d.R.), presieduta dal professor Ermanno Greco, organizzato insieme alla Società italiana policistosi ovarica (Sipo). Lo riferisce un comunicato. È prevista la partecipazione di numerosi specialisti del settore, che approfondiranno temi come la fecondazione in vitro, il ruolo della diagnosi genetica preimpianto e quello relativo alle patologie oncologiche, ginecologiche e dell'endometriosi, l'infertilità maschile, le strategie di supporto alla Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) nella donna con la Sindrome dell'ovaio policistico e un nuovo approccio green alle tecniche di procreazione assistita. In particolare, il professor Greco incontrerà la stampa giovedì 30 novembre, alle ore 14, per illustrare le principali tematiche oggetto del Congresso.(Com)