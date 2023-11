Ungheria: Ocse, crescita dello 0,6 per cento nel 2023, in ripresa al 2,4 nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica dell’Ungheria si attesterà allo 0,6 per cento nel 2023, per poi crescere del 2,4 per cento nel 2024 e del 2,7 nel 2025. E’ quanto emerge dalle Previsioni economiche globali dell’Ocse che stimano un “calo dell’inflazione, trainato principalmente dai prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari, sosterrà una graduale ripresa degli investimenti e dai consumi del settore privato”. I principali rischi sono legati al ritmo del calo dell’inflazione core e all’esito dei negoziati con l’Ue in merito all’erogazione dei fondi del Pnrr, secondo l’Ocse. “Ridurre il deficit di bilancio come previsto sarà fondamentale per ricostruire lo spazio fiscale in vista delle imminenti esigenze di spesa legate all’invecchiamento e alla transizione verde. Ristrutturare il sostegno energetico passando da limiti tariffari a sussidi mirati per sostenere le famiglie vulnerabili aumenterebbe gli incentivi al risparmio energetico, ridurrebbe l’esposizione delle finanze pubbliche alle fluttuazioni dei prezzi globali dell’energia e migliorerebbe la sicurezza energetica”, si legge nell’analisi dell’Ocse. “La crescita della produttività potrebbe essere sostenuta rafforzando la concorrenza nei settori dei trasporti, dei servizi professionali e delle telecomunicazioni”, conclude il rapporto. (Frp)