Repubblica Ceca: previsioni Ocse, Pil in contrazione dello 0,3 per cento nel 2023

- La Repubblica Ceca vedrà nel 2023 una contrazione della propria economia pari allo 0,3 per cento. Sono le ultime previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa (Ocse), contenute nelle Prospettive economiche globali pubblicate oggi. Il Prodotto interno lordo (Pil) del Paese vedrà una ripresa nel 2024 all’1,6 per cento e al 2,1 per cento nel 2025. L’indice dell’inflazione si fermerà nel 2023 al 10,7 per cento, in calo rispetto al 15,1 per cento del 2022. Il 2024 registrerà un più netto calo, arrivando al 3,1 per cento, e la tendenza proseguirà nel 2025 che chiuderà con un tasso del 2,3 per cento.(Vap)