Germania: intelligence, situazione di minaccia complessa e tesa per guerra a Gaza

- La Germania affronta una “situazione di minaccia complessa e tesa” a seguito della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. È quanto dichiarato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, il funzionario ha avvertito che in Germania rischia di formarsi un fronte di diversi estremismi uniti dall'antisemitismo e dal supporto ai palestinesi. In particolar, Haldenwang ha affermato: “L’antisemitismo e l’ostilità verso Israele sono elementi che collegano islamisti, estremisti di sinistra e di destra tedeschi e turchi e i sostenitori delle organizzazioni estremiste palestinesi”. Per il direttore del Bfv, “l'immagine di Israele come nemico comune” potrebbe portare a collegamenti tra alcuni di questi attori e a una loro “maggiore collaborazione in futuro in singoli casi”. Intanto, ha infine affermato Haldenwang, sui social media “il diluvio di immagini” del conflitto nella Striscia di Gaza, “spesso abbinato a notizie false, contribuisce all’emotività e può agire come fattore di radicalizzazione”. (Geb)