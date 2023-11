Minoranze linguistiche: Calderoli, in arrivo oltre 4 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è il via libera alla ripartizione delle risorse previste per le minoranze linguistiche storiche, che verranno assegnate ai territori per il finanziamento di progetti che tutelino l’utilizzo della lingua in forma scritta e orale". Lo annuncia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. "Per l'anno 2023 parliamo di oltre 4 milioni di euro, che potranno essere utilizzati per iniziative che garantiscano le dodici lingue minoritarie parlate nel nostro Paese. Custodire la cultura e la tradizione attraverso questi progetti significa sia rispettare la Costituzione, sia salvaguardare la storia dei territori. Una missione importante, che il sottoscritto e tutto il governo si impegnano a portare avanti con orgoglio", conclude.(Rin)