Medio Oriente: Podemos chiede a Sanchez di intraprendere azioni "concrete" contro Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, ha chiesto al presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di essere "coerente" e di intraprendere "azioni concrete" contro Israele al di là di un "piccolo rimprovero". In alcune dichiarazioni rilasciate al Congresso dei deputati, Belarra ha espresso la sua solidarietà al popolo palestinese, ritenendo "essenziale" che la Spagna prenda decisioni "efficaci" che permettano di "fermare Netanyahu una volta per tutte". "Questo non si traduce solo ed esclusivamente in un piccolo rimprovero, ma piuttosto abbiamo bisogno di coerenza: dobbiamo smettere di comprare armi da Israele, dobbiamo smettere di finanziare un genocidio pianificato che in questo caso è un tentativo di sterminio del popolo palestinese", ha rilevato la leader della formazione di sinistra. In linea con le richieste avanzate nelle ultime settimane, Belarra ha chiesto sanzioni economiche all'interno dell'Ue contro Israele e ha esortato a portare il premier Benjamin Netanyahu davanti alla Corte penale internazionale in quanto "criminale di guerra". (Spm)