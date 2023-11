Medio Oriente: fonti stampa, forze israeliane colpiscono palestinesi a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero non precisato di palestinesi è stato colpito oggi da un attacco attribuito alle Forze di difesa israeliane (Idf) nel quartiere di Tal al Hawa, nel sud di Gaza City, nell'exclave palestinese. Secondo quanto appreso dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", i palestinesi sono stati attaccati mentre cercavano di tornare nelle loro abitazioni. Una delle persone colpite ha affermato: "Ci hanno sparato addosso. Dobbiamo poter almeno prendere i nostri effetti personali e i vestiti dalle nostre case, in modo da poterci proteggere dal freddo nei rifugi". Questa mattina all'alba, le navi militari israeliane avevano già aperto il fuoco con numerosi proiettili contro le coste di Khan Yunis, Al Shati e Sheik Radwan nella Striscia di Gaza, violando la tregua temporanea attualmente in vigore. (Res)