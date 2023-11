Municipio Roma V: Rinaldi (Fd'I), maggioranza in Aula spaccata su mozione per Provita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al consiglio del Municipio Roma V il presidente della commissione Trasparenza Daniele Rinaldi di Fratelli d'Italia ha presentato lunedì scorso una mozione di solidarietà all'associazione Provita, a seguito dei fatti avvenuti durante il corteo di sabato. Secondo Rinaldi, la discussione del documento in Aula, "si è trasformata in un caso politico all'interno della maggioranza di centrosinistra" che ha "rimarcato la spaccatura nella maggioranza". In una nota Rinaldi spiega: "Quello che doveva esser un semplice atto per alcuni aspetti dall'esito scontato si è trasformato in un caso politico all'interno della maggioranza: consiglio sospeso, riunione fiume della maggioranza, toni accesi e telefonate ai vertici dei partiti, il tutto per avere il lascia passare sulla linea da tenere. Arriviamo al voto, con una richiesta di appello nominale, con la maggioranza ancora spaccata e il Partito democratico non riesce a fare fronte unitario, in quanto qualcuno si astiene a differenza di una parte che vota favorevolmente, mentre i partiti a sinistra del Pd votano in modo contrario alla solidarietà. Nel mentre alcuni membri dei partiti di maggioranza scappano dal voto, di fatto rimarcando la spaccatura nella maggioranza di centrosinistra e dimostrando il loro vero volto di democratici, a intermittenza". (Rer)