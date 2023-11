Industria: Coldiretti, in controtendenza, +2,2 per cento cibo spinto da Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In controtendenza con l'andamento generale, il fatturato alimentare cresce anche rispetto allo scorso anno con un aumento del 2,2 per cento a settembre spinto dal Natale. E' quanto emerge dall’ analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul fatturato industriale a settembre. Si tratta di un segnale positivo nella preparazione delle scorte per il Natale in cui tradizionalmente - sottolinea la Coldiretti in una nota - si verificano i valori più elevati di consumi alimentari di tutto l’anno. L’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è, infatti, la voce più pesante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, dal Natale al Capodanno. La spesa alimentare - spiega la Coldiretti - è uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale poiché l’agroalimentare, dai campi fino a negozi e ristoranti, è la prima filiera estesa dell’Italia con un fatturato aggregato annuale di 600 miliardi di euro secondo elaborazioni Coldiretti su dati The European House - Ambrosetti. I risultati positivi ottenuti sul piano industriale - conclude la Coldiretti - devono trasferirsi alle imprese agricole con una adeguata remunerazione dei prodotti che in molti casi si trovano tuttora al di sotto dei costi di produzione. (Com)