Ambiente: Musumeci, una certa politica preferisce ricostruire che fare prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non esiste nella nostra coscienza la parola prevenzione, certa politica preferisce ricostruire dopo i morti, la tragedia e la catastrofe piuttosto che costruire in tempo di pace perché non c’è il nastro da tagliare e questo non fa consenso”. Lo ha rimarcato il ministro per la Protezione civile ed il mare, Nello Musumeci, intervenendo in occasione della conferenza “La semplificazione normativa far presente e futuro”, in corso a Roma. “Questo - ha chiarito - succede sistematicamente in Italia. Sarò impopolare ma qualcuno deve dirlo, io non devo più fare carriera e dico che in Italia non si vuole fare prevenzione, la politica è convinta che ricostruire fa consenso”. (Rin)