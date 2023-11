Energia: Lupi, prezzi mercato libero negli ultimi due anni sono più bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutelare i più fragili è un dovere, ma attenzione a non strumentalizzare perché i dati Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) dimostrano che i prezzi del mercato libero negli ultimi due anni sono più bassi". Lo afferma il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, in merito alla fine del mercato tutelato dell'energia, varato dal governo. (Rin)