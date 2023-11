Torino: Aeroporto da record, negli ultimi 12 mesi crescita superiore a media industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeroporto di Torino continua ad abbattere record. Negli ultimi 12 mesi il recupero post-Covid è stato superiore alla media dell’industria con 4,2 milioni di passeggeri. Lo ha reso noto Sagat, la società che gestisce l’aeroprto, durante una conferenza stampa che si è svolta questa mattina. A trainare la crescita sono stati i turisti stranieri: 1,34 milioni nell’ultimo anno, in crescita del 72 per cento rispetto ai corrispondenti 12 mesi pre-pandemia. In particolare provengono dal Regno Unito (301 mila), Spagna (176 mila) e Francia (66 mila). Il 2023 è stato anche l’anno con il miglior ottobre e novembre di sempre. A ottobre ha registrato 395.240 passeggeri e anche nel mese che sta per terminare la cifra provvisoria è già da record. (Rpi)