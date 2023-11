Ucraina: Tajani, ribadito totale sostegno Italia in vista della presidenza del G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles, l'Italia ha confermato l'impegno con l'Ucraina, in vista anche della presidenza del G7, "che vedrà l'Ucraina, assieme alla situazione in Medio Oriente, a quella nell'Indo pacifico e all'Intelligenza artificiale, come priorità". A dirlo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa al termine della riunione con i colleghi della Nato a Bruxelles. Il problema della fornitura di armi all'Ucraina, ha aggiunto il ministro "è un problema dell'industria e che riguarda la produzione europea. Abbiamo ribadito che continueremo a sostenere l'Ucraina in ogni modo, sia a livello europeo, che bilaterale, che di Nazioni Unite". La questione delle munizioni, ha poi concluso, è anche una questione "di tempi, di capacità produttive. Da questo punto di vista possono esserci stati dei ritardi rispetto alle richieste ucraine, ma l'impegno è totale, e siamo tutti uniti in difesa dell'indipendenza e la libertà dell'Ucraina". (Beb)