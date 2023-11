Sanità: Bertolaso, più vaccinazioni contro influenza rispetto ad anni passati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non trovo che le vaccinazioni languono, perchè per quanto riguarda quella contro l’influenza stiamo andando molto meglio degli anni passati". Lo ha detto Guido Bertolaso assessore al Welfare di Regione Lombardia a margine dell'inaugurazione dello Ieo Proton Center. "Se andiamo a vedere i numeri, i tempi in cui abbiamo iniziato a vaccinare e quelle che sono le risposte", ha continuato. Quando ci sono i Vax Day, ha proseguito l'assessore , "c’è sempre una grande risposta e quello che oggi sta davvero cambiando è anche il fatto che fino a qualche giorno fa in pochi si vaccinavano contro il Covid, adesso stanno iniziando a farlo". "C’è consapevolezza - ha proseguito ancora -perché è anche arrivato il freddo e si inizia a correre di più sulle vaccinazioni". "Credo che arriveremo a fare dei numeri e dare delle coperture che se non saranno totali saranno sufficienti per tenere la situazione sotto controllo", ha concluso Bertolaso. (Rem)