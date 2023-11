Imprese: Bazoli (Intesa Sanpaolo), impegnati a mantenere eredità economica e civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci riteniamo non solo eredi, ma impegnati a mantenere questa eredità, che ci tengo a ripetere non è soltanto di ordine economico, ma di ordine civile e spirituale". Lo ha detto Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, rispondendo a margine della celebrazione dei 200 anni de La Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, in corso a Milano. Bazoli ha ricordato che quest'anno "cadono due ricorrenze", quella di Cariplo e i 50 anni della scomparsa di Raffaele Mattioli, "che sono diverse, però, che vanno accomunate perché consentono di ricordare il ruolo fondamentale che nella storia dell’attuale Intesa Sanpaolo hanno avuto le unioni, prima con la Cariplo e poi con la Banca commerciale italiana". In Intesa Sanpaolo "riteniamo di avere raccolto l’eredità non solo di ordine aziendale, economico, ma anche di ordine ideale che entrambi questi istituti di credito hanno avuto nella storia del credito italiano, in particolare operando qui nel mondo milanese ma diventando banche al vertice del sistema" ha concluso. (Rem)