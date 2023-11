Calcio: Lotito (FI), Sarri? Mai stato in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maurizio Sarri non è mai stato in discussione. L'ho detto chiaramente in tempi non sospetti". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, rispondendo ad una domanda dei cronisti sul tecnico biancoceleste, in Transatlantico alla Camera, a margine della riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice costituzionale. "E' chiaro che per raggiungere i risultati si deve lavorare all'unisono", ha aggiunto Lotito all'indomani della qualificazione del club agli ottavi di Champions League. (Rin)