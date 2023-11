Ue: Tribunale europeo dà ragione a Piaggio, "Vespa" è marchio riconoscibile in tutta l'Unione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la sentenza odierna, il Tribunale dà ragione alla Piaggio, affermando che gli elementi di prova dimostrano il carattere distintivo acquisito dall'uso del marchio nell'insieme dell'Unione", si legge nella nota della Corte di giustizie dell'Ue. Un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo dopo la registrazione, specifica poi il comunicato. "Piaggio ha presentato a Euipo diversi elementi di prova pertinenti, quali sondaggi d'opinione, dati relativi al volume delle vendite, nonché la circostanza della presenza della 'Vespa' al Museum of Modern Art di New York, l'utilizzo degli scooter 'Vespa' in film di fama mondiale come 'Vacanze romane' o ancora la presenza di club 'Vespa' in numerosi Stati membri. Questi elementi indicano il carattere iconico della 'Vespa' e quindi la sua riconoscibilità globale nell'insieme dell'Unione", precisa il Tribunale europeo nella sua decisione. "Annullando la registrazione del marchio, l'Euipo ha dunque commesso un errore di valutazione di tali elementi", conclude la nota. (Beb)