© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo davvero soddisfatti delle nostre partecipazioni e lasciamo a chi gestisce di gestire e noi facciamo semplicemente gli azionisti". Lo ha detto Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, rispondendo sulle prospettive in merito ai dividendi per il 2023, a margine della celebrazione dei 200 anni de La Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, in corso a Milano. (Rem)