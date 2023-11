IA: Butti, già entrata in nostra vita, punti forza superiori a debolezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qualcuno pensa che l’intelligenza artificiale sia qualcosa di futuro ma in realtà è già dentro il nostro sistema: è entrata nella nostra vita e nella nostra quotidianità”. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, intervenendo in occasione della conferenza “La semplificazione normativa far presente e futuro”, in corso a Roma. “Ritengo che tra i punti di forza e quelli di debolezza” di questa nuova tecnologia, i primi siano “molto più forti. Poi ci sono delle debolezze che vanno controllate e verificate ”, ha concluso. (Rin)