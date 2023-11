Serbia: genitori ragazzi uccisi in scuola primaria Ribnikar protestano contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I genitori dei ragazzi uccisi nella sparatoria avvenuta nella scuola primaria di Belgrado Vladislav Ribnikar, il 3 maggio scorso, si sono riuniti stamane davanti all'istituto per esprimere la loro insoddisfazione per il modo in cui il governo sta trattando il crimine commesso. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". I genitori hanno ricordato che il massacro "non deve essere dimenticato" e hanno espresso insoddisfazione per il fatto che ci sia "molta resistenza a trasformare la scuola in un luogo della memoria". "Non mi è chiaro come ci si aspetti che i bambini attraversino queste porte normalmente, come se nulla fosse successo", ha detto Ninela Radicevic, madre di una delle vittime, la quale pensa che il luogo del crimine debba essere urgentemente trasformato in un luogo della memoria. "I bambini dovrebbero essere spensierati qui e questo dovrebbe essere un posto sicuro per loro. Questo posto non è più una scuola. Il luogo dove furono uccise 10 persone non può più essere una scuola", ha affermato la stessa Radicevic. Dopo aver acceso alcune candele, i genitori si sono diretti verso la sede del governo. (segue) (Seb)